Mit ungewöhnlichen Mitteln wird gegen eine Wildschweinplage in Fredersdorf-Vogelsdorf (Märkisch-Oderland) gekämpft. Acht Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung haben am Montag damit begonnen, insgesamt 750 Portionen sogenannter Vergrämungsmittel zu verteilen, die die Schweine aus dem Ortskern vertreiben sollen.

In den Außenbereichen der Speckgürtel-Gemeinde mit fast 15.000 Einwohnern liegen in der Dämmerung und den Nachtstunden zudem Jäger auf der Lauer. Sie sollen den Wildschweinbestand in den nächsten zwei Wochen erheblich dezimieren.

Anwohner sollen in dieser Zeit Felder, Wiesen und Wälder zu meiden. Sie werden in den zwei "Wildschwein-Aktionswochen" zudem unter der Geruchsbelästigung leiden müssen: Die eingesetzten Vergrämungsmittel, die erst mit der Zeit an der Luft ihre volle Wirkung entfalten, sind auch für die menschliche Nase unangenehm.