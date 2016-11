Für mehr als 1,5 Millionen Euro wurde eine der größten illegalen Müllhalden Brandenburgs im uckermärkischen Friedrichsthal geräumt. In den 90er Jahren hatten sich hier die Betreiber von Recyclinganlagen ihre Brieftaschen gefüllt - zahlen mussten jetzt aber andere.

In der uckermärkischen Gemeinde Friedrichsthal können 22 Hektar Fläche wieder genutzt werden. Dort ist die Beräumung einer illegalen Mülldeponie abgeschlossen, teilte das Brandenburger Umweltministerium am Mittwoch mit. 1,85 Millionen Euro stellte es für die Bereinigung zur Verfügung.



Über Jahre stand der Name "Deponie Friedrichsthal" für einen der schwersten Fälle von Umweltkriminalität der Nachwendezeit. Seit November 2015 wurden rund 55.750 Tonnen Beton, Asbest und Bauschutt entfernt. Verschiedene Firmen hatten dort auch Altreifen oder Abfälle militärischen Ursprungs hinterlassen.