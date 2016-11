Immer mehr Muslime lassen sich in der Hauptstadt bestatten - "Warum gibt es keinen muslimischen Friedhof in Berlin?"

06.11.16 | 08:32 Uhr

Bislang gibt es nur wenige Möglichkeiten, sich als Muslim in Berlin beerdigen zu lassen. Doch der Bedarf an Bestattungsflächen wächst, denn auch islamische Gläubige aus anderen Bundesländern werden hier bestattet. Doch ein neuer muslimischer Friedhof ist nicht in Sicht. Von Sophie Elmenthaler

Islamische Bestattungsunternehmen in Berlin hatten früher vor allem eine Aufgabe: Überführungen organisieren. Denn die meisten vorrangig türkischen Einwanderer der ersten Generation wollten nicht in Deutschland, sondern in ihrer ursprünglichen Heimat beerdigt werden. Sie hatten oft schon Grabfelder vor Ort reserviert. Das ändert sich zunehmend, sagt Işıkali Karayel vom islamischen Bestattungsinstitut Markaz in Neukölln.

Überführungen sogar aus Niedersachsen

Die zweite und dritte Generation wolle nicht mehr in der Türkei beerdigt werden. "Jedes Mal kriegen wir das mit, dass Familien untereinander diskutieren, was sie jetzt machen. Sollen sie ihren Vater jetzt in die Heimat überführen oder nicht", erklärt Karayel. "Im Islam ist es so, dass man so oft wie möglich seine Grabstätte besuchen soll. Und es steht geschrieben: Lass dich dort beerdigen, wo du stirbst." Für Muslime, die aus Kriegsgebieten geflohen sind, gibt es ohnehin keine andere Möglichkeit als in Deutschland beerdigt zu werden. Es ist allerdings nicht immer ganz einfach, das Gebot der Beerdigung vor Ort in die Tat umzusetzen, sofern die Angehörigen den Verstorbenen nach islamischem Ritus beerdigen wollen. Denn geeignete Grabstätten sind rar. So rar, dass in Berlin auch Muslime aus dem Umland liegen, sagt Karayel. Bis aus Niedersachsen würden Tote nach Berlin überführt und hier beigesetzt.

Gatow zu weit draußen, Gräberfeld in Schöneberg bald zu klein

Und die Flächen werden knapp. Auf dem Friedhof am Columbiadamm ist ein Teil für Verstorbene muslimischen Glaubens ausgewiesen. Doch nach dem Volksentscheid zum Erhalt des Tempelhofer Flugfeldes war klar, dass der voll belegte Friedhof nicht erweitert werden kann. Seither waren die meisten Muslime gezwungen, für Bestattungen auf den Friedhof Gatow in Spandau auszuweichen. Für viele eindeutig zu weit draußen, erklärt Karayel. Fast jeder frage, ob es die Möglichkeit gebe, die Toten nicht in Spandau bestatten zu lassen. Im vergangenen Jahr richtete dann die evangelische Zwölf-Apostel-Gemeinde ein neues Grabfeld für muslimische Bestattungen ein, in Schöneberg. Auf den Friedhöfen der evangelischen Gemeinde wurden schon immer auch Andersgläubige beerdigt. Auf dem Friedhof am Werdauer Weg können sie nun auch mit dem Gesicht zur heiligen Stadt Mekka ausgerichtet liegen, wie es nach islamischem Ritus eigentlich nötig ist.

Das Ziel: ein eigener muslimische Friedhof

Außerdem hat die Gemeinde dort einen neutralen Raum ohne christliches Interieur für Trauerfeiern eingerichtet, sagt Sprecher Bertram von Boxberg. "Wir verstehen diese Möglichkeit auch als eigenen Teil unserer Integrationsbemühungen." Menschen, die in Schöneberg zusammen lebten, sollten auch gemeinsam die Verstorbenen betrauern, so von Boxberg. Die Friedhöfe seien Teil eines Kiezes, eines Bezirks. Noch etwa drei Jahre werden die Grabfelder auf dem Kirchhof ausreichen. Dann werden wieder neue Flächen gebraucht. Die Senatsverwaltung hat dieses Jahr immerhin noch einmal neue Flächen in Ruhleben ausgewiesen, und Aleviten können in Kürze Beisetzungen auf dem St. Thomas Friedhof in Neukölln vornehmen. Dem islamischen Bestatter Işıkali Karayel reicht das nicht. Ziel sei es, einen eigenen muslimischen Friedhof zu haben. "Es gibt einen jüdischen Friedhof, es gibt einen christlichen Friedhof - warum gibt es keinen muslimischen Friedhof in Berlin?"

Kein Träger - und die Bezirke haben oft andere Pläne

Das hat vor allem einen organisatorischen Grund, heißt es im Senat: Für einen konfessionell gebundenen Friedhof muss es in der Regel einen Träger geben, der die Verwaltung und Haftung für Jahrzehnte im Voraus übernehmen kann. Aber die Muslime in Deutschland haben keinen zentralen Dachverband. Und die bestehenden Verbände kooperieren nicht unbedingt. Hinzu kommt, dass die Bezirke, in denen viele Muslime leben, mit ihren verfügbaren städtischen Flächen teilweise andere Pläne haben, sagt Petra Rohland von der Senatsverwaltung, zum Beispiel für Grünflächen oder den Bau von Wohnungen sowie von sozialen Einrichtungen. Mit dem bisherigen Vorgehen kann die Verwaltung den Bedarf an Grabfeldern für Muslime langfristig gerade so decken, die Angehörigen werden aber häufig weite Wege in Kauf nehmen müssen.