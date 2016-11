Mönche im typischen schwarz-weißen Kapuzengewand der Zisterzienser könnten bald wieder im brandenburgischen Neuzelle zu sehen sein. Das österreichische Stift Heiligenkreuz beschloss am Donnerstag, eine Wiederbesiedelung der Klosteranlage südlich von Frankfurt an der Oder zu wagen - fast 200 Jahre nach der Verstaatlichung durch Preußen. Bis 2018 sollen acht Ordensmänner aus dem Wienerwald in die Grenzregion zu Polen wechseln.

Laut eigenen Angaben will das Stift Heiligenkreuz die Gründung des Tochterklosters unverzüglich vorbereiten. Bis 2018 solle es mit dem Status eines Priorats errichtet werden, das mit Heiligenkreuz verbunden bleibt. Die Mönche sollten sich in Neuzelle in der Pfarr- und Wallfahrtseelsorge engagieren sowie weitere spirituelle Angebote machen. Neuzelle ist als nördlichstes Beispiel süddeutschen und böhmischen Barocks in Europa weitgehend erhalten. Die Klosteranlage südlich von Frankfurt (Oder) ist ein beliebtes Touristenziel.