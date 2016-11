Nächster Vogelgrippe-Fall? - Zweiter toter Schwan in Berlin gefunden

19.11.16 | 17:11 Uhr

Wieder am Landwehrkanal: Dort wurde am Freitag ein mit dem Vogelgrippe-Virus H5N8 infizierter Schwan an der Kreuzberger Baerwaldbrücke entdeckt. Am Samstag wurde ein zweiter toter Schwan ganz in der Nähe aus dem Kanal gezogen.



In Berlin-Kreuzberg wurde ein zweiter toter Schwan aus dem Landwehrkanal geborgen. Das Tier wurde nach Angaben der Polizei nahe der Mehringbrücke gefunden. Diese liegt nur etwa einen Kilometer von der Baerwaldbrücke entfernt, in deren Nähe am Freitag der erste tote Schwan geborgen wurde. Er war mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert.



Die Polizei hat rbb|24 den Fund eines zweiten toten Schwans mittlerweile bestätigt. Die "B.Z." hatte zunächst darüber berichtet. Die Pressestelle teilte rbb|24 am Samstagnachmittag aber mit, dass das Landeslabor Berlin-Brandenburg dafür zuständig sei, beim Fund toter Vögel die Todesursache zu ermitteln. Joachim Wenz, Leiter des Ordnungsamtes Kreuzbergs, bestätigte ebenfalls, dass ein zweiter toter Schwan gefunden wurde. Ob er mit dem H5N8-Virus infiziert war, müsse das Landeslabor überprüfen, sagte Peter Beckers, Ordnungsamt-Stadtrat von Kreuzberg-Friedrichshain, rbb|24. Sollte sich der Fall bestätigen, dann "sei das kein Problem von Kreuzberg mehr, sondern ein Problem für die gesamte Region Berlin", so Beckers.

Fundorte der Schwäne

"Viele tote Vögel in Berlin"

Der Sprecher der zuständigen Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz, Lars Hoffmann, sagte rbb|24 am Samstagnachmittag, dass er derzeit keine Information darüber habe, dass es sich um eine sogenannte "Seuchenlage" handelt. Diese wird durch den zuständigen Veterinär des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg festgelegt. Erst dann würde der Wochenend-Notdienst des Landeslabors damit beauftragt, tote Vögel auf den H5N8-Virus zu überprüfen. "Wir finden jeden Tag tote Vögel in Berlin. Es findet auch ein Monitoring statt, also die Tiere werden immer untersucht. Momentan gibt es aber meines Wissens keine akute Seuchenlage, so dass das Landeslabor frühestens am Montag nähere Untersuchungen durchführen wird", so Hoffmann.

Sperrkreise, Warnung an Hunde- und Katzenhalter

Der Fund am Freitag hatte zur Folge, dass in der Hauptstadt ab sofort verschärfte Schutzbestimmungen gelten. Um die Baerwaldbrücke wurde noch am Freitag ein Sperrkreis von drei Kilometern gezogen. Dort dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Für Geflügel gilt in ganz Berlin eine Stallpflicht: Gehaltenes Geflügel darf ab sofort nur noch in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden. Einige Bezirke hatten die Stallpflicht bereits vorsorglich verhängt. Zudem wurde die Durchführung von Geflügelausstellungen und -märkten untersagt. Ein weiterer Sperrkreis hat einen Radius von zehn Kilometern. In diesem Gebiet wird die weitere Entwicklung in den kommenden 15 Tagen intensiv beobachtet. Es schließt den Zoologischen Garten in Tiergarten und knapp auch den Tierpark in Friedrichsfelde mit ein. Berlin ist das zehnte Bundesland, in dem die Vogelgrippe und der Virus H5N8 nachgewiesen werden konnten. Die meisten Fälle gibt es derzeit am Bodensee.

Sperrkreis nach dem Fund an der Baerwaldbrücke

Derzeit keine Auswirkungen auf Brandenburg

Der erste Vogelgrippe-Fall in Berlin hat bislang keine Auswirkungen auf Brandenburg. Der Sperrbezirk reiche nicht über die Hauptstadtgrenze hinaus, teilte eine Sprecherin des märkischen Verbraucherschutzministeriums am Samstag auf Anfrage mit. "Da es bereits jetzt eine risikoorientierte Aufstallung bei uns gibt, gibt es zurzeit keinen weiteren Handlungsbedarf für Brandenburg." In Brandenburg gibt es bislang keine Verdachtsfälle. Dennoch gilt hier schon seit Tagen eine Stallpflicht - und zwar flächendeckend für Hühner, Gänse, Enten und Puten in den Landkreisen Barnim, Havelland, Oberhavel, Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Uckermark. In fast allen restlichen Landkreisen gilt die Maßnahme nur in ausgewiesenen Risikogebieten, so unter anderem in einigen Ortsteilen von Dahme-Spreewald, Elbe-Elster, Märkisch-Oderland, Oberspreewald-Lausitz und Oder-Spree, oder etwa in der Stadt Beelitz (Potsdam-Mittelmark) und im Teichgebiet Peitz (Spree-Neiße). Eine detaillierte Auflistung hat das Brandenburger Ministerium für Verbraucherschutz im Internet veröffentlicht.

Infektionsrisiko für den Menschen ist äußerst gering

Bekannt ist das H5N8-Virus schon seit Jahrzehnten. Eine für Wildvögel sehr gefährliche Variante tauchte nach Auskunft des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zum ersten Mal Anfang 2014 bei Geflügel in Südkorea auf. Mehrere Millionen Vögel mussten sicherheitshalber getötet werden. Auch infizierte Wildenten wurden entdeckt, die aber weniger stark erkrankten. Im November 2014 wurden solche H5N8-Viren auch in mehreren Geflügelbetrieben in Deutschland und anderen europäischen Ländern entdeckt.

Im Gegensatz zum Virustyp H5N1 sind Infektionen beim Menschen durch H5N8 laut FLI bislang nicht nachgewiesen worden. Eine Ansteckung über infizierte Lebensmittel ist nach Auskunft des Bundesinstituts für Risikobewertung zwar "theoretisch denkbar, aber unwahrscheinlich".