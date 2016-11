Die am Wochenende in Berlin aufgefundenen toten Wildvögel werden am Montag auf den Vogelgrippevirus untersucht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte das Auswirkungen auf den Sperrkreis rund um den Fundort des ersten infizierten Schwans haben.

Sollte bei den am Wochenende gefundenen Tieren tatsächlich die Vogelgrippe festgestellt werden, dann habe dies weitreichende Konsequenzen, sagte der für das Ordnungsamt in Friedrichshain-Kreuzberg zuständige Stadtrat Peter Beckers, am Samstag rbb|24. Dann "sei das kein Problem von Kreuzberg mehr, sondern ein Problem für die gesamte Region Berlin", so Beckers.

Vergangenen Mittwoch war am Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg ein toter Schwan entdeckt worden, der mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert war. Bekannt geworden war das allerdings erst am Freitag. Es war der erste Fall der Geflügel-Pest in Berlin.

In Berlin aufgefundene tote Wildvögel werden ab Montag im Landeslabor Wildvögel daraufhin untersucht, ob sie an der Vogelgrippe gestorben sind. Die sechs Tiere wurden am Wochenende entdeckt. Sollte sich der Verdacht in einer ersten Probe bestätigen, werden die Kadaver ins Friedrich-Loeffler-Institut auf der Ostsee-Insel Riems gebracht. Erst wenn auch dort das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen wird, gilt der Fall als bestätigt.

Der am Freitag bekannt gewordene Fund hatte bereits zur Folge, dass in der Hauptstadt verschärfte Schutzbestimmungen in Kraft traten. Um die Baerwaldbrücke wurde noch am Freitag ein Sperrkreis von drei Kilometern gezogen. Dort dürfen Hunde und Katzen nicht frei herumlaufen. Für Geflügel gilt in ganz Berlin eine Stallpflicht: Gehaltenes Geflügel darf ab sofort nur noch in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung gehalten werden. Einige Bezirke hatten die Stallpflicht bereits vorsorglich verhängt. Zudem wurde die Durchführung von Geflügelausstellungen und -märkten untersagt.

Ein weiterer Sperrkreis hat einen Radius von zehn Kilometern. In diesem Gebiet wird die weitere Entwicklung in den kommenden 15 Tagen intensiv beobachtet. Es schließt den Zoologischen Garten in Tiergarten und knapp auch den Tierpark in Friedrichsfelde mit ein. Berlin ist das zehnte Bundesland, in dem die Vogelgrippe und der Virus H5N8 nachgewiesen werden konnten. Die meisten Fälle gibt es derzeit am Bodensee.