In Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Organspenden nach einem Einbruch wieder leicht angestiegen. In der "Region Nord-Ost" spendeten von Januar bis Ende September 79 Menschen ein Organ, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitteilte. In den ersten drei Quartalen des Vorjahres gab es hier 68 Spender. 2014 waren es in diesem Zeitraum 83. Alle Zahlen beziehen sich auf Spenden nach dem Tod.



Die Zahl der Organspender bleibt aber in ganz Deutschland auf relativ niedrigem Niveau - in den ersten drei Quartalen gab es nach den vorläufigen Zahlen 637 Organspender. Das waren 35 weniger als in den ersten neun Monaten des Vorjahres.