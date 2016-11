Die Gerüchte sind nicht nur Gerüchte. Nachdem der "Berliner Kurier" berichtete, dass DHL-Express in drei Berliner Kiezen Paketen und Päckchen nicht mehr ausliefere, bestätigte die DHL-Sprecherin Anke Blenn dem rbb: "Es ist leider zu Übergriffen auf Kuriere gekommen in der Vergangenheit, und es gab auch Betrugsversuche. Um sicherzustellen, dass die Sicherheit der Kuriere gewährleistet ist und die Sendungen der Kunden sicher ankommen, haben wir uns zu dieser Maßnahme entschieden." Für die Kunden bedeutet das Ärger und Aufwand, weil sie ihre Pakete bei einer DHL-Paketstation abholen müssen.

In der Soldiner Straße im Wedding steigt Ahmed Hamanci aus seinem Lieferwagen. Er arbeitet erst seit vier Wochen als DHL-Paketzusteller, wurde für das Weihnachtsgeschäft angeheuert und fühlt sich wohl in seinem Job. "Ich wurde nicht bedroht und beleidigt. Es gibt aber natürlich diese Gerüchte, dass Kollegen leider überfallen worden sind", erzählt er.

Doch auch DHL-Paketboten leben in manchen Teilen des Wedding gefährlich, erzählt Ahmed Hamanci dem rbb. "Was meinen Sie, warum ein Türke hier arbeitet und kein Deutscher? Haben Sie mal einen deutschen Paketzusteller hier gesehen? Soldiner Kolonie, Prinzenallee - alles Türken." Bei Zustellern mit türkischem Migrationshintergrund würden sich die Kriminellen weniger trauen, meint Hamanci. DHL-Sprecher Markus Wohsmann sagt dazu auf Anfrage von rbb|24, er könne sich nicht vorstellen, dass sein Unternehmen in diesen Gegenden keine deutschen Zusteller mehr einsetze – klären ließe sich das am Mittwochabend aber nicht mehr.

Auch in anderen Berliner Kiezen arbeiten Paketboten gefährlich. Im Mai wurde ein DHL-Bote in Kreuzberg mit Verdacht auf Kieferbruch ins Krankenhaus geliefert. Zwei Täter hatten ihn in einem Hausflur niedergeschlagen, ihm Paket und Autohersteller abgenommen. Bei Hermes gibt es circa 20 solcher Straftaten pro Jahr. Die Berliner Polizei kann auf Anfrage keine belastbaren Zahl zur Anzahl der Übergriffe auf Paketzusteller im Stadtgebiet nennen, da die Berufe der geschädigten Personen nicht erfasst werden.