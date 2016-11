Parkmanager im Görlitzer Park tritt seinen Job an

Cengiz Demirci fängt Mittwoch an zu arbeiten

Der neue Parkmanager für den Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg tritt an diesem Mittwoch seinen Job an. Cengiz Demirci (43) ist türkischstämmig, kommt aus der Jugend- und Sozialarbeit und wurde unter 75 Bewerbern ausgewählt.