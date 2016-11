Warum der Pastlingsee Wasser verliert, ist noch nicht ermittelt. Das Landesumweltamt hatte vor einiger Zeit angekündigt, ein entsprechendes Gutachten in Auftrag geben zu wollen. Als mögliche Ursachen gelten geringerer Niederschlag sowie Bäume und Schilf am Ufer, die dem See Wasser entzögen.

Momentan wird dem Gewässerverband Spree-Neiße zufolge aber kein Grundwasser in den See zugeführt. Hintergrund ist eine Auflage, wonach der Wasserstand im See mindestens 20 Zentimenter unter dem eines angrenzenden Moores liegen muss. Damit soll verhindert werden, dass Seewasser in das Moor laufen könnte.

Umweltschützer kritisieren, dass das Wasser, das in den See geleitet wird, sehr phosphathaltig sei. Das rege unter anderem das Algenwachstum an.