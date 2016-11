Mit viel Musik und Schunkeln haben bunt kostümierte Narren am Freitag um Punkt 11.11 Uhr wieder die Herrschaft in den Rathäusern Brandenburger Narren-Hochburgen übernommen. In Berlin geht es etwas zurückhaltender zu, aber für die ganz Jecken gibt es auch hier Abhilfe.

In anderen Regionen heißen sie auch Krapfen, Kreppel oder Puffel. So unterschiedlich sie heißen, sind sie doch in ihrer Machart überall ähnlich. Ein süßer Hefeteig wird mit Butter und Ei angereichert, ausgestochen und dann muss er ziehen. Gebacken wird er in heißem Fett. Wenn er dick genug geworden ist, zeigt sich die helle Naht, die sich um jeden ordentlichen Pfannkuchen legt. Erst dann kommt die Füllung, derer es inzwischen viele gibt.