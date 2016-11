Stimmungsvolle Musik erwartet die Besucher zur Feierstunde, die Gratulanten sitzen flankiert von Plastinaten. Für die aufwändig inszenierten Schaustücke ist Gunther von Hagens ebenso berühmt wie umstritten. Zehn Jahre nach der Eröffnung der Plastinate-Werkstatt des umstrittenen Leichenpräparators in Guben im Landkreis Spree-Neiße soll der Standort weiter wachsen. Derzeit stellten ungefähr 55 Mitarbeiter anatomische Plastinate aus menschlichen Körpern her.



Mittlerweile gehen die vor allem an Universitäten in der ganzen Welt – nach New York, Singapur, Saudi Arabien, Mannheim. Die Tendenz sei steigend erklärt Rurik von Hagens, der Sohn des an Parkinson erkrankten Leichenkonservieres. Er glaubt daran, dass bald jede bedeutende Universität mit Plastinaten aus Guben arbeitet. "Man braucht so eine große langfristige Vision. Selbst ich als Hochschullehrer hätte diese anatomischen Details nicht darstellen können. Das zeigt, dass wir zur Vision hinarbeiten können."