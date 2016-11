"Hallo Polizei, können Sie mich zum Supermarkt fahren? Es regnet und ich will nicht laufen." Das hat die Berliner Polizei am Freitag getwittert. Der Tweet ist nur eine Kostprobe: Unter Verwendung des Hashtags #NoNotruf hat das Social-Media-Team der Berliner Polizei am Freitag angekündigt, vom Montag an für eine Woche gesammelte Anrufe ohne Notrufcharakter zu veröffentlichen.