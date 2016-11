Die Berliner Polizei beendet am Freitag ihre einwöchige Kampagne gegen 110-Anrufe ohne Notrufcharakter. Unter dem Hashtag #NoNotruf wurden skurrile Beispiele für überflüssige Anrufe veröffentlicht. Zum Abschluss will die Polizei auf Alternativen verweisen.

Dazu kamen aber auch im Live-Betrieb immer wieder perfekte Beispiele für Nicht-Notrufe, etwa: "Ich habe eine Freundin, die ist geistig nicht auf der Höhe. Die will ich nicht mehr als Freundin." (21.11. / 14.39 Uhr)

Seit Wochenbeginn hatte die Behörde überflüssige 110-Anrufe beim Kurznachrichtendienst Twitter und bei Facebook unter der Verwendung des Hashtags #NoNotruf dokumentiert. Bisheriger "Favorit" ist der Dialog: "Hier jongliert einer mit 3 Schwertern an der Kreuzung." "Das ist in Berlin normal." "Ich kenne sowas nicht." (07.11. / 12.32 Uhr)

Die Berliner Polizei beendet am Freitag um 18 Uhr ihre einwöchige Kampagne, um auf die Überlastung der Notrufzentrale aufmerksam zu machen. Auf Nachfrage von rbb|24 kündigte die Dienststelle an, dass es im Laufe des Tages eine kurze Bilanz der Aktion geben soll.

"Der Ladenbetreiber will meine Pfandflaschen nicht annehmen, der muss die doch zurücknehmen." Mit dieser Beschwerde, die am 20. September unter der Rufnummer "110" einging, hatte die Berliner Polizei am Montagmorgen ihre Twitter- und Facebook-Aktion gestartet

Doch die ganze Woche über brauchte die Polizei gar nicht immer auf ihre vorbereitete Sammlung zurückgreifen: Unter anderem erreichten die Notrufstelle 'live' Meldungen wie "Können Sie mir sagen, wo das Amtsgericht Tiergarten ist?", "Ich habe aus Versehen meine Telefongebühren an den falschen Anbieter überwiesen", "Meine Schwiegertochter will an mein Erbe" oder "Die Reparatur meiner Heizdecke dauert nun schon 5 Wochen".

Immer wieder werde die Notrufstelle mit einer Art Auskunft verwechselt. Auch würden viele Bürger nicht richtig einschätzen, wann sie lieber direkt ihre Dienststelle oder das Bürgertelefon (#115) kontaktieren sollten. Gerade dafür wolle die Kampagne sensibilisieren.