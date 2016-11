Zuvor hatte die Polizei den S-Bahnverkehr im Nord-Süd-Tunnel stoppen lassen. Grund dafür war ein verdächtiger Gegenstand, der von einem Fahrgast in einer S-Bahn der Linie 25 gefunden worden war. Der Bahnhof Potsdamer Platz war daraufhin evakuiert und der Streckenabschnitt zwischen Anhalter Bahnhof und Oranienburger Straße für den Zugverkehr gesperrt worden. Spezialkräfte untersuchten den Gegenstand, der sich als harmlos erwies. Wie die Bundespolizei Inforadio mitteilte, war in dem Gepäckstück ein selbstgebasteltes Piñata-Pferd. Das ist eine bunte Pappfigur für Süßigkeiten, die vor allem in südamerikanischen Ländern verbreitet ist.