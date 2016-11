Einbruch in Luxus-Uhrenladen am Ku'damm

Über den "Hausmädcheneingang" bricht eine Bande im Juni in ein Geschäft für Luxusuhren am Ku'damm ein. Die Beute ist millionenschwer. Die Ermittler sind überzeugt, dass die Männer Insider-Wissen hatten. Nun stehen zwei Ex-Mitarbeiter vor Gericht.

Die Einbrecher erbeuteten Luxusuhren im Verkaufswert von acht Millionen Euro: Fünf Monate nach dem Diebstahl von 433 Uhren sowie Bargeld in Höhe von 135.000 Euro stehen zwei damalige Mitarbeiter der Uhren-Boutique am Berliner Kurfürstendamm seit Montag vor dem Landgericht. Sie sollen die Tat gemeinsam mit fünf mutmaßlichen Komplizen vereinbart und zudem Schlüssel weitergegeben haben. Ob sich die Angeklagten - eine 28-jährige leitende Mitarbeiterin und ein 23-jähriger Verkäufer - äußern werden, blieb zu Prozessbeginn am Montag zunächst offen.