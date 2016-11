Prozess um Drogenlabor eröffnet - Breaking Bad in Falkensee

11.11.16 | 13:34 Uhr

In einem Einfamilienhaus im gutbürgerlichen Falkensee wurde 2016 ein Drogenlabor ausgehoben. Vier Männer und eine Frau wollten wohl das große Geld mit Amphetaminen machen – wie in einer preisgekrönten Fernsehserie. Von Ulf Morling

"Breaking bad" heisst übersetzt soviel wie "eine kriminelle Laufbahn einschlagen". So tut es der krebskranke Chemielehrer Walter White in der gleichnamigen amerikanischen Serie. In fünf Staffeln entwickelt er sich fünf Jahre lang vom biederen Familienvater zum skrupellosen Kriminellen - die jetzt in Berlin Angeklagten flogen bereits nach zwei Monaten auf.

Villa als Drogenlabor

Lange soll der Plan gereift sein, bis im Januar 2016 die Bande laut Ermittlern begann, ihr Drogenlabor aufzubauen: - Detlef W. (60) stellte sein Haus in Falkensee zur Verfügung: einsam gelegen, ganz in der Nähe einer Pferdekoppel. Er soll das Labor eingerichtet haben, in dem die Partydroge hergestellt werden sollte. Unter anderem war die Badewanne dafür vorgesehen. Gleichzeitig hat er nach den Ermittlungen der Polizei auch Chemiekalien besorgt und leistete "Hausmeisterdienste". - Marco J. (49), soll Anführer und Organisator der Gruppe gewesen sein. - Marko S. (41) ist angeklagt, für Vertrieb, Absatz und Bestellungen zuständig gewesen zu sein. - Daniel R. (40) war aus Sicht der Ermittler das Superhirn der Bande, ähnlich dem Chemielehrer White aus Breaking Bad: Er soll einen Teil der Chemikalien besorgt und versucht haben, das Amphetamin zu produzieren. Je nach Bedarf soll er die Hilfe der anderen in Anspruch genommen haben. - Jennifer (30), die mitangeklagte Ehefrau von Daniel R., soll für die reibungslose Kommunikation zwischen den mutmaßlichen Bandenmitgliedern gesorgt haben, beispielsweise per Handy.

Was lange währt, muss nicht gut werden

Am 1. März 2016 gegen 21:15 Uhr sollen zwei der Angeklagten erstmals versucht haben, im hauseigenen Labor aus den zusammen gekauften Chemikalien über vier Kilo Amphetamin herzustellen. Eine Lüftungsanlage gehörte zum Labor, ebenso Metallfilter, Trichter, ein Mixer und Schutzmasken. In der Badewanne wurde der Chemie-Cocktail zusammengebraut, aus dem die Drogen synthetisiert werden sollten. Drei Tage später stellte Marko S. die Hälfte des vermeintlich erfolgreich hergestellten Amphetamine, verpackt in einem Rucksack, auf der Rückbank seines Audi A 4 ab und fuhr los Richtung Berlin. Doch er kam nicht weit: Die Lieferung an den Berliner Abnehmer wurde bereits auf der Spandauer Heerstraße durch die Polizei gestoppt. Er wurde festgenommen. Zwei Stunden später stürmte die Polizei im gutbürgerlichen Falkensee das Drogenlabor der mutmaßlichen Bande.

Amphetamin gehört zur Gruppe der Stimulanzien, zu denen unter anderem auch Methamphetamin oder Kokain zu zählen sind. Illegal gehandeltes Amphetamin wird auch als Speed oder Pep bezeichnet

Drogenlabor wurde observiert

Der mutmaßliche Anführer der Drogenbande Marco J. saß bereits mehrere Jahre wegen Drogendelikten im Gefängnis. Auch Marko S. und Daniel R. sind einschlägig vorbestraft. Kaum hatte die Gruppe laut Ermittlern dann im Januar 2016 ihre Breaking-Bad-Kopie in Falkensee in Angriff genommen, wusste bereits die Polizei davon: Es gab einen Tipp aus der Szene. Telefone wurden abgehört und die Angeklagten wurden observiert. Als der mutmaßlich erste Deal über die Bühne gehen sollte, erfolgte der Zugriff.

Vorerst Schweigen im Prozess