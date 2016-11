Vor dem Berliner Landgericht muss sich ab Donnerstag ein 27-Jähriger verantworten, der bereits wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Der Mann hatte im Jahr 2005 den siebenjährigen Christian in Berlin-Zehlendorf gequält und getötet. Jetzt soll der Angeklagte in der Haft in der JVA Tegel einen Mitgefangenen misshandelt haben.

Am Donnerstag bestritt der Mann die Vorwürfe, er habe einen Mithäftling durch Schläge und Tritte verletzt. Es habe sich um eine "einverständliche Schlägerei" gehandelt, erklärte der 27-Jährige in einer von seinem Anwalt am Donnerstag verlesenen Aussage vor dem Landgericht in Berlin. Der erste Schlag sei von dem 41-jährigen Gegner ausgegangen.



Dem 27-Jährige, der zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren verurteilt worden war, droht bei einem erneuten Schuldspruch wegen einer Gewalttat auch die Verhängung von Sicherungsverwahrung.