Zollbeamte haben auf der A15 in der Nähe der Anschlussstelle Forst (Spree-Neiße) in einem niederländischen Lkw fast fünf Tonnen Pyrotechnik entdeckt. Zöllner des Hauptzollamts Frankfurt (Oder) fanden die Feuerwerkskörper am vergangenen Dienstag im Rahmen einer Kontrolle, wie die Behörde am Montag mitteilte. Es fehlten die Prüfzeichen; zudem habe der Fahrer des Lkw, der die Pyrotechnik nach Belgien transportieren sollte, nicht die erforderliche Erlaubnis, hieß es weiter in der Mitteilung.

Die Feuerwerkskörper wurden demnach beschlagnahmt. Sie werden nach Abschluss des Strafverfahrens, das gegen den 26-jährigen Fahrer eingeleitet wurde, auf dessen Kosten vernichtet. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Berlin Brandenburg.

Der Zoll wies in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auch legal zugelassenes und durch einen Mitgliedstaat der EU geprüftes Feuerwerk laut Sprengstoffgesetz nur durch ausgebildete und zertifizierte Feuerwerker transportiert werden dürfe.