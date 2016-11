Quecksilber-Alarm an Schule in Neukölln

An einer Schule in Berlin-Neukölln, im Stadtteil Britz, ist am Montag Chemie-Alarm ausgelöst worden.



Wie die Feuerwehr dem rbb sagte, ist in einem Raum Quecksilber ausgelaufen. Das sei schon vor einiger Zeit geschehen, wurde aber erst jetzt festgestellt. Verletzt wurde niemand.



Nach den bisherigen Erkenntnissen besteht keine Gefahr, die Feuerwehr ist noch vor Ort und führt Messungen durch.





