Das Reizgas, das am Sonntagmorgen neun Menschen auf einer Senftenberger Halloween-Party verletzt hat, wurde offenbar absichtlich im Zelt versprüht. Das teilte die Polizei auf Nachfrage des rbb mit. Nach bisherigen Ermittlungen könne ausgeschlossen werden, dass das Gas durch einen technischen Defekt über die Lüftung ins Zelt gelangte, so ein Polizeisprecher. Wer das Gas versprüht hat, ist allerdings noch nicht klar.

Am Rande einer Halloween-Party in Brieske bei Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) waren am frühen Sonntagmorgen neun Menschen verletzt worden. Sechs von ihnen wurden wegen Atem- und Kreislaufproblemen in einem Krankenhaus behandelt, drei weitere Personen wurden ambulant versorgt, wie die Polizei mitgeteilt hatte.



Feuerwehr und Polizei waren mit 22 Rettungsfahrzeugen vor Ort. Nachdem die Feuerwehr das Festzelt entlüftet hatte, konnte die Party laut Polizei fortgesetzt werden.