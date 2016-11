Der Zuschauer Berlin Freitag, 25.11.2016 | 15:37 Uhr

Im Prinzip ist es doch ganz einfach. Der Wirt kann sich aussuchen, wen er in seinem Lokal als Gast haben möchte und wen nicht. Denn wir haben in Deutschland in weiten Grenzen Vertragsfreiheit. Die AfD möchte keine Flüchtlinge in Deutschland haben, und der Wirt möchte keine AfD-Leute in seinem Restaurant haben. Vielleicht merkt die AfD jetzt mal, wie es sich anfühlt, ausgegrenzt zu werden. Zum gesellschaftlichen Frieden tragen solche Aufkleber-Aktionen allerdings nicht gerade bei. Es gab ja schon mal eine Zeit, wo an Geschäften von außen etwas zu lesen war, was sich gegen Menschengruppen richtete. Auch wenn es damals nicht die Geschäftsinhaber waren, die die Beschriftung veranlasst haben...