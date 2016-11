Bereits am Donnerstag soll sich der Übergriff ereignet haben: Eine junge Rollstuhlfahrerin berichtet nach Polizeiangaben, dass sie in einem Park in Berlin-Gropiusstadt einen fremdenfeindlichen Angriff beobachtete. Ein Mann soll auf einen Jungen mit dunkler Hautfarbe eingeschlagen und ihn fremdenfeindlich beschimpft haben. Beherzt sprach die 18-Jährige daraufhin den Mann an, der von dem Jungen abließ. Das Kind konnte entkommen.



Der Angreifer wendete sich nun der jungen Frau zu. Nach ihren Angaben ergriff er ihren Arm, machte ihr gegenüber rechtsextremistische Äußerungen und gab ihr eine Ohrfeige. Zusätzlich fügte er ihr oberflächliche Schnittverletzungen an den Lippen zu und flüchtete danach. Die Frau alarmierte Bekannte, die sie in ein Krankenhaus brachten.

Die Polizei war auf den Vorfall aufmerksam geworden, weil ein Bekannter der jungen Frau ihr Facebook-Posting darüber gelesen hatte. Er alarmierte daraufhin über die Internet-Wache die Polizei. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.