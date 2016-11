Audio: Inforadio | 31.10.2016 | Thomas Rautenberg

Wahrzeichen der TU Berlin wird saniert - In die "Rosa Röhre" gucken

06.11.16 | 14:24 Uhr

Die schweinchenrosa Henkel, die aus der blauen Fassade ragen, haben dem Bau auf einer kleinen Insel im Berliner Landwehrkanal ihren Namen gegeben: "Rosa Röhre". Hinter der bunten Fassade verbirgt sich die weltweit größte Teststrecke für den zivilen Schiffbau - gerade wird sie groß saniert. Von Thomas Rautenberg

Es sieht aus wie ein Kraftwerksblock, wenn da nicht die schrillen Farben wären: Das Gebäude der maritimen Versuchsanlage der Technischen Universität Berlin ist dunkelblau, die dicken Rohre, die beiderseits wie große Henkel aus der Fassade kommen, sind schweinchenrosa. Die Anlage mit dem Spitznamen "Rosa Röhre" steht auf einer kleinen Insel im Landwehrkanal neben der Tiergartenschleuse unweit vom Bahnhof Zoo - und wird derzeit saniert. Der Schiffs- und Meerestechniker Andrés Cura spricht voller Respekt von denjenigen, die seinen Arbeitsplatz einst geschaffen haben. Damals habe es noch keine Computer-Simulationen gegeben, diese wären aber dringend notwendig gewesen, so Cura. "Dass sie sich dann so eine Anlage ausgedacht und dann auch gebaut haben, das war schon eine technische Meisterleistung."

Schiffs- und Meerestechniker Andrés Cura.

Berlin lieferte die Grundlage für seetüchtige Schiffe

Als um 1900 die ersten Pläne für den Bau der Anlage auf den Tisch kamen, soll selbst Kaiser Wilhelm II. begeistert gewesen sein. Doch sein Reitdomizil nebenan auf dem Festland wollte der Monarch der künftigen Forschungsanlage nicht opfern. "Mein Reitplatz bleibt", hat er auf die Planungen geschrieben. So wurde die Versuchsanstalt schließlich auf der Insel im Landwehrkanal gebaut, als Teil der Königlichen Hochschule Charlottenburg. Die Marine brauchte seetüchtige Schiffe, und die Grundlagen dafür wurden in Berlin gelegt – und zwar in einer schmucklosen, grauen Halle mit einem Wasserbecken, das gut zehn Meter breit und 120 Meter lang ist. Professor Cura ist Fachgebietsleiter für die Dynamik maritimer Systeme und erklärt, was hier passiert: "Wir erzeugen Wellen. Und am Ende des Tanks lassen wir die Wellen auf das Schiff laufen und messen die Bewegung des kleinen Schiffes. Es ist ein maßstabsgetreues Schiffsmodell, und die Messergebnisse können für das große Schiff umgerechnet werden." Während das Modellschiff durch die Wellen schaukelt, zeichnen Kameras und modernste Bewegungsfühler, die auf einem Rollwagen oberhalb des Beckens mitfahren, jede Bewegung auf. Die Wissenschaftler können so berechnen, wie sich beispielsweise ein 400 Meter langer Ozeanriese bei schwerem Sturm steuern lässt.

Die Wissenschaftlerin Angela Gerlach (r.) erklärt das Schaltpult.

Wie ein Windkanal mit Wasser

Das eigentliche Prunkstück der Berliner Versuchsanlage liegt aber ein paar Stockwerke höher: Gemeint ist die "Rosa Röhre". Mitte der 1970er Jahre ist der mehrgeschossige Forschungsbau errichtet worden. Weithin sichtbar sind dessen kobaltblaue Fassade und die dicken, rosaroten Rohre. Im Grunde ist die Anlage ein sogenannter Umlauftank, in dem 3.300 Tonnen Wasser im Kreis gepumpt werden können. Schiffsmodelle mit einer Länge von bis zu elf Metern schwimmen dabei in der Strömung. Die Röhre sei vergleichbar mit einem Windkanal, bloß eben mit Wasser, erklärt Angela Gerlach, die die technische Sanierung der Erprobungsstrecke überwacht. "Wir haben hier den unglaublichen Vorteil einer riesigen Messstrecke, es ist eigentlich wie ein Fluss." Die Anlage sei sehr gut geeignet, um große Modelle zu testen.

Wie ein Windkanal für Schiffe

Diese Brücke über den Landwehrkanal führt zum Eingang der "Versuchsanstalt für Wasserbau und Schiffbau" (VWS), für die bereits um 1900 die ersten Pläne entstanden.

Markanter Blickfang aber ist der mehrgeschossige Forschungsbau aus den 1970er Jahren: die "Rosa Röhre" - hier im Modell.

Noch ist der Außenbereich der Röhre von einem Baugerüst umgeben, die Außenisolierung wird erneuert. Die Sanierung der Versuchsanlage soll erst 2017 abgeschlossen sein - ein Jahr später als ursprünglich geplant.

Die beiden Diesel-Schiffsmotoren haben je Aggregat 2,5 Megawatt Leistung und treiben die Pumpe an.

Das Modell eines Tragflügelbootes hängt über dem Wasserbecken und spiegelt sich im Wasser.

Andrés Cura und Angela Gerlach erklären rbb-Reporter Thomas Rautenberg die Funktion der Strömungsanlage.

Angela Gerlach mit Thomas Rautenberg am Steuerpult. Die "Röhre" im Hintergrund ist geöffnet, während der Sanierung gleicht die Anlage einer Baustelle.

Das Steuerpult ist original aus den 1970er Jahren.

Das 250 Meter langeTiefwasserbecken.

Das 120 Meter lange und acht Meter breite Seegangsbecken.

Weltweit größte Teststrecke für den zivilen Schiffbau

Acht Meter Durchmesser haben die Rohre, durch die das Wasser aus dem Untergeschoss nach oben gepresst wird und am Ende der Anlage wieder nach unter fließt. Eine Schiffsschraube, die im aufsteigenden Teil eingebaut ist, bringt den Kreislauf in Bewegung. Mit bis zu zehn Metern pro Sekunde durchfließt die Strömung dann die Messstrecke. Das ist in etwa so schnell, wie ein 100-Meter-Läufer sprinten kann. Zusätzlich kann der Luftdruck innerhalb der Anlage abgesenkt werden. Dadurch kann man im Modellversuch physikalische Verhältnisse wie auf dem offenen Meer simulieren. Die "Rosa Röhre" ist weltweit die größte Teststrecke für den zivilen Schiffbau und die Reedereien stehen Schlange, um ihre neuen Großbauprojekte zunächst am Modell checken zu lassen. Bis die nächsten Versuche starten können, müssen sich die Schiffbauer jedoch gedulden. Der gesamte Forschungskomplex ist wegen der Grundsanierung seit über einem Jahr trocken gelegt - und es wird auch noch etwas dauern, sagt der Bauprojektleiter Boris Höppner. Geplant sei, dass die Gebäudehülle und das Haus im Mai 2017 fertig sind. Die Sanierung der Versuchsanlage mit den Mess- und Prüfständen werde sich noch bis ins dritte oder vierte Quartal 2017 hinziehen.

Verzögerungen bei den Bauarbeiten

Ein Jahr liegen die Bauarbeiten damit hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück. Schuld waren nicht zuletzt die rosafarbenen Rohre, erklärt Bauprojektleiter Höppner: "Der Mantel ist ein handgeschäumter Bauschaum. Darin haben sich deutlich höhere Schäden abgezeichnet, so dass der Aufwand und die Bauzeit sich deutlich verlängert haben", so Höppner. Der Legende nach hatte sich der Architekt Ludwig Leo Mitte der 1970er Jahre für rosafarbene Rohrleitungen entschieden, weil der Senat als Auftraggeber genau das nicht wollte. Martin Schwacke, Chef des Immobilienmanagements der Technischen Universität, hat dafür eine andere Erklärung: "Dieses Bauwerk ist eine Ikone der postmodernen Architektur und hat Elemente der Popart. Die Farbgebung passt also gut in die Zeit."

Im Olymp der Baudenkmäler