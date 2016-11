Viele Fahrgäste der S-Bahn fühlen sich laut einer Kundenbefragung nicht sicher genug. Deshalb reagiert das Unternehmen und weitet sein Sicherheitskonzept aus. Auch um obdachlose Fahrgäste will man sich künftig verstärkt kümmern.

Die Berliner S-Bahn will auch am Tag mehr Sicherheitspersonal einsetzen. Künftig soll eine neue vierköpfige Einsatzgruppe das Hausrecht durchsetzen, sagte S-Bahn-Chef Peter Buchner am Dienstag. Als Grund für das Engagement nannte Buchner Klagen von Kunden. Obdachlose gehörten neben bettelnden, musizierenden und rauchenden Fahrgästen zu den häufigsten Anlässen für Beschwerden.