Bei einem Unfall auf dem Berliner Stadtring ist am frühen Freitagmorgen gegen 4:50 Uhr ein Autofahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat sich der Fahrer eines Kleinwagens bei der Einfahrt vom Kurfürstendamm auf die A100 mit seinem PKW überschlagen. Offenbar krachte er in der Kurve in die Leitplanke.



An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Wegen der Bergungsarbeiten sind zwischen Dreieck Funkturm und Kurfürstendamm zwei Spuren in Richtung Süden gesperrt. Es gibt einen langen Rückstau auf der Stadtautobahn in südlicher Richtung sowie Staus auf den Umfahrungsstrecken.



Es wird voraussichtlich einige Stunden dauern, bis die A100 wieder frei ist.