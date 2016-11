Der Tod einer Sechsjährigen in Hessen an der Masernkrankheit SSPE kocht die Impfdebatte wieder hoch. Ihre Mutter hatte den Fall öffentlich gemacht, um darauf hinzuweisen, wie wichtig Impfungen sind. Berlin und Brandenburg liegen bei der Impfrate auf hinteren Plätzen.

Ein sechsjähriges Mädchen ist in Bad Hersfeld (Hessen) an den Folgen einer Masernkrankheit gestorben. Aliana habe in letzter Zeit mit Infekten zu tun gehabt, sagte ihr Kinderarzt in Bad Hersfeld, Georg Johann Witte, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das sei eine Folge der Masern, an denen sie bereits im Alter von drei Monaten erkrankt war.

Die sogenannte Subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) ist eine Spätfolge der Maserninfektion und verläuft immer tödlich. Dabei zerstören Masernviren Nervenzellen im Gehirn.