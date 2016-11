"Breaking Meth": So nennt sich ein neues Online-Selbsthilfeportal des Landes Brandenburg für Konsumenten und Abhängige der synthetischen Droge Crystal Meth. Auf der Seite sind Nummern zu Hotlines zu finden oder Foren, in denen sich Betroffene austauschen können. Auch Kontakte zu Beratungsstellen sind dort verzeichnet.

Vorgestellt wurde das Portal am Montag vom Gesundheitsamt und der Brandenburgischen Landesstelle für Suchtfragen in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz). Bislang bieten vor allem entsprechende Stellen in Krankenhäusern Hilfe für Suchtkranke. Diese Angebote erreichten jedoch nicht alle Betroffenen.

"Breaking Meth" wurde vom Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg entwickelt. Es ist in Brandenburg das zweite Online-Hilfe-Portal im Suchtbereich - im Oktober wurde eine ähnliche Seite für Alkoholabhängige vorgestellt.