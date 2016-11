Daneben kommt es auch im Regionalverkehr zu Ausfällen. Die meisten Züge der Regionalexpress-Linie RE1 zwischen Magdeburg und Frankfurt/Oder fahren bis zum frühen Samstagmorgen zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof nicht. In der Nacht und am frühen Morgen sowie am Wochenende fahren kaum Regionalbahnen zwischen Friedrichstraße und Erkner. Fahrgäste werden gebeten ersatzweise die S-Bahn zu nutzen, dabei aber die Fahrtzeitverlängerung zu beachten. Grund für die Zugausfälle sind Weichenarbeiten in der Friedrichstraße.

Auch Fernreisende sind in dieser Woche betroffen. Der IRE Berlin-Hamburg hält bis einschließlich Sonntag weder am Ostbahnhof noch am Bahnhof Zoologischer Garten.