Ein auf frischer Tat ertappter Graffiti-Sprayer in Berlin ist im Gefängnis gelandet. Allerdings nicht wegen Besprühens einer S-Bahn, sondern weil der 30-Jährige bereits wegen Schwarzfahrens mit Haftbefehl gesucht wurde, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Zivilfahnder hatten zwei Männer am Dienstagabend dabei beobachtet, wie sie am Bahnhof Oberspree im Bezirk Treptow-Köpenick eine S-Bahn auf 20 Quadratmetern besprühten. Als sie sich zum Ausgang des Bahnhofes bewegten, nahmen die Beamten die 29 und 30 Jahre alten Sprayer fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stießen die Bundespolizisten auf den Haftbefehl und lieferten den 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Beide Männer sind bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeibekannt. Jetzt wird gegen sie wegen Sachbeschädigung ermittelt.