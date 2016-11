Avus-Zubringer am ICC mehrere Tage komplett gesperrt

Wegen Bauarbeiten an der Halensee-Brücke

Autofahrer, die auf der Berliner Stadtautobahn Richtung Süden unterwegs sind, müssen seit Dienstagabend mit Staus und längeren Wartezeiten rechnen. Wegen Fahrbahnschäden musste der Avus-Zubringer am Dreieck Funkturm wegen Fahrbahnschäden kurzfristig gesperrt werden.

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung muss die Sperrung voraussichtlich drei Tage, also bis Freitagabend, aufrechterhalten werden. Die Verkehrsinformationszentrale hatte zunächst mitgeteilt, dass die Sperrung sogar bis Montag dauern soll.

Wegen Fahrbahnschäden an der Überfahrt zur Avus muss auf dem Berliner Stadtring seit Dienstagabend mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Betroffen ist aber nur der aus Norden kommende Verkehr. Grund für die seit 19.30 Uhr geltende Vollsperrung ist ein Fahrbahnschaden auf dem Avus-Zubringer über der Halenseestraße.

Wer von Norden kommt und in Richtung Richtung Wannsee und Potsdam weiter will, sollte sich auf Staus und längere Wartezeiten einrichten. Um den rund 50 mal 80 Zentimeter großen Fahrbahnschaden zu beseitigen, kommt nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein Betonersatzsystem zum Einsatz, das erst nach vollständiger Freilegung, Reinigung und Trocknung der Fahrbahn aufgebracht werden kann. Außerdem benötigt der Baustoff längere Zeit, um vollständig auszutrocknen.

Die Senatsverwaltung und die Verkehrinformationszentrale empfehlen eine weiträumige Umfahrung. Spätestens an der Anschlussstelle Kaiserdamm sollten Autofahrer, die in Richtung Potsdam wollen, die Autobahn verlassen. Die Umleitung soll über den Messedamm erfolgen. Da am Autobahndreieck Funkturm mit einem erheblichen Rückstau zu rechnen ist, sollte auch die Weiterfahrt auf der A100 Richtung Schöneberg möglichst gemieden werden.