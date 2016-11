Zwei Stunden herrschte Stillstand am Flughafen Schönefeld. Inzwischen läuft der Betrieb wieder, es muss aber mit Verspätungen gerechnet werden. Ein defekter Privatjet hatte die Start- und Landebahn blockiert. Maschinen wurden umgeleitet - teils recht weit.

Gegen 14.30 Uhr sei bei der Landung eines Kleinflugzeugs ein Reifen geplatzt, hatte FBB-Sprecher Lars Wagner zuvor dem rbb gesagt. Die Maschine blockierte die Start- und Landebahn und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Die beiden Personen an Bord blieben unverletzt.

Am Flughafen Berlin-Schönefeld ist der Flugverkehr am Donnerstagnachmittag wegen einer Flugzeug-Panne für etwa zwei Stunden eingestellt worden. Inzwischen ist die Start- und Landebahn wieder frei. Der Flugbetrieb laufe wieder normal, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) gegen 16.00 Uhr über Twitter mit. Verspätungen seien weiterhin möglich.

"Insgesamt wurden zwölf Passagiermaschinen aus Schönefeld umgeleitet: fünf nach Dresden, zwei nach Leipzig, eine nach Prag und vier nach Berlin-Tegel", sagte Flughafen-Sprecher Lars Wagner. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte ziviler Flugzeuge sei Tegel als alleiniger Ausweichflughafen in diesem Zeitraum nicht in Betracht gekommen.

In Schönefeld hatte der Zwischenfall erhebliche Auswirkungen für Fluggäste. Vor allen Flugsteigen warteten nach Augenzeugenberichten hunderte Passagiere auf die Bereitstellung ihrer Maschinen. In einigen Gängen des Flughafens herrschte dichtes Gedränge. Hinzu kam noch, dass bei einigen Flügen die angezeigten Gates für den Abflug mehrmals geändert wurden und die Fluggäste entsprechend im Terminal hin und her liefen.