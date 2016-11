Immer wieder werden in Berlin Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung angegriffen. In diesem Jahr liegt die Zahl der Fälle in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Die Dunkelziffer könnte jedoch hoch sein.

Bei der Polizei in Berlin sind in diesem Jahr bislang 113 Übergriffe gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle bekannt geworden. Damit hätten sich von Januar bis Oktober in etwa so viele Taten wie im Vorjahreszeitraum ereignet, teilte der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (LSVD) am Dienstag. Der Verband beruft sich auf Zahlen des Präventionsbeauftragten der Berliner Polizei.