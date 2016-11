Straßenbahnunfälle in Berlin - Wenn es knallt, dann richtig

Groß, gelb, 40 Tonnen schwer: Berlins Straßenbahnen sorgen zwar nicht für den Hauptteil von Berlins Verkehrsunfällen - wenn aber eine Tram beteiligt ist, geht es oft nicht glimpflich aus. In einem aktuellen Fall sogar tödlich. Von Mark Allhoff



So schnell können sich Statistiken ändern: Am Montagmittag hatte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg aktuelle Zahlen zu den Verkehrsunfällen in Berlin vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits so viele Unfalltote wie im gesamten Jahr 2015 - nämlich 48.

Schon da konnte man davon ausgehen, dass es bis Jahresende mehr werden - doch bereits wenige Stunden später ist die Statistik überholt: Bei einem Straßenbahnunfall in der Bornholmer Straße im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg wird eine Fußgängerin beim Überqueren der Gleise von einer Bahn der Linie 13 erfasst. Die 39-jährige erliegt am Montagabend ihren Verletzungen.

98 Schwerverletzte binnen drei Jahre

Seit drei Jahren liegt die Gesamtzahl der Tram-Unfälle laut Polizeistatistik konstant bei rund 300 jährlich. Dass diese tödlich enden, kommt im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln wie Auto oder Rad zwar seltener vor, auf der anderen Seite verletzen sich die Beteiligten oft schwer. Binnen drei Jahren gab es nach Straßenbahnunfällen demnach insgesamt 98 Schwerverletzte und drei Tote.

"Das muss definitiv verbessert werden", sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, im Gespräch mit rbb|24. In einer bundesweiten Studie hatten die Versicherungen kürzlich die Unfallstatistiken der Jahre 2009 bis 2011 ausgewertet, mit einem ernüchternden Ergebnis für Berlin: In einem Ranking von Städten nach Straßenbahn-Unfällen landete Berlin auf Platz 13 von insgesamt 51. Bezogen auf das Streckennetz von 192 Kilometern ergab das einen Wert von 0,47 Getöteten oder Schwerverletzten pro Streckenkilometer und 0,26 pro 10.000 Einwohner. Mit den aktuellen Zahlen dürfte Berlin noch etwas schlechter abschneiden.



"Sicherheitstechnisch nicht die beste Wahl"

Laut Brockmann müssten die Straßenbahnschienen überall vom restlichen Verkehr getrennt werden, sie sollten wenn möglich am Rand der Straße verlaufen. Die modernen Fahrzeuge seien mittlerweile sehr leise.



Andernfalls seien mehr Absperrungen nötig, wenn die Tramlinie in der Mitte der Straße fährt. Brockmann bemängelt auch die sogenannten "Z-Gitter" in Berlin. Diese würden die Fußgänger eher verirren statt sie dazu zu bringen, nach links und rechts zu schauen.



Aus Sicherheitsgründen hält Brockmann die Tram deshalb auch nicht für das beste Verkehrsmittel und plädiert eher für Busse. "Bei der Streckenplanung werden meistens die U-Bahn-Linien als Gegenentwurf genommen. Klar, dass es da teurer ist, einen Tunnel zu bauen, als nur eine neue Schiene zu legen", so Brockmann. "Deshalb halte ich die Pläne der neuen Koalition auch für bedenklich." Im Koalitionsvertrag hat die zukünftige rot-rot-grüne Koalition neben der Errichtung neuer Bussspuren festgehalten, das Straßenbahnnetz um mindestens vier neue Verbindungen zu erweitern.

"Das Gesicht der Tram muss immer gelb sein"

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) weiß man um die Risiken, die es mit den Trams im Verkehr geben kann. Daher werde beispielsweise auf der Frontseite der Bahnen keine Werbung angebracht, um sie besser erkennbar zu machen, wie BVG-Sprecherin Petra Reetz sagte. "Das Gesicht der Tram muss immer gelb sein."



Mit der bereits vor einigen Jahren gestarteten Aktion "Achte auf deine Linie" appelliert die BVG aber auch an andere Verkehrsteilnehmer. "Die Trams sind heller und auch lauter als jedes Auto. So einfach kann man sie also nicht übersehen", erklärte BVG-Sprecherin Petra Reetz. Unfallvermeidung habe ihrer Ansicht nach viel mit Aufmerksamkeit zu tun.

So habe sie es auch schon erlebt, dass es beispielsweise in Oberschöneweide zu einem Unfall mit einer Tram und einem Fahrradfahrer gekommen sei, weil letzterer das Handy in der Hand und die Kopfhörer im Ohr gehabt hätte. Sie stehe aber dennoch ständig im Austausch mit der Polizei, um Unfallursachen zu besprechen. Dort ist man sehr daran interessiert, bald bessere Unfallzahlen für Berlin zu präsentieren. "Denn jeder Unfalltoter ist einer zu viel", sagt Berlins Polizeisprecher Michael Maaß.