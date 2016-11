Der Zuschauer Berlin Montag, 28.11.2016 | 16:56 Uhr

Ehrlich gesagt - so eine Idee hatte ich schon vor einigen Jahren. Einen gebrauchten silbernen Opel Corsa mit hoher Laufleistung für wenig Geld gekauft, mit blauen Folienstreifen und reflektierenden "Gaps" beklebt, Blaulichtbalken aufs Dach, Behördenkennzeichen prägen lassen und das Ding dann in den Garten stellen. Typisches Objektschutz-Auto.



Gemacht habe ich es trotzdem nicht. Erstens ist meine Furcht vor Einbrechern dann doch nicht so groß, und außerdem finde ich, dass es irgendwie nicht so ganz realistisch aussieht, wenn ständig dasselbe Auto an der gleichen Stelle im Garten steht. Normalerweise stehen nun mal keine Polizeiautos im Garten.



Trotzdem eine nette Idee. Wenn die Leute dann im Urlaub besser schlafen können...