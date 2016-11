Züchter in Zitz darf nur noch sechs Hähne halten

Jahrelanger Streit in Brandenburg beigelegt

Der Konflikt um krähende Hähne im brandenburgischen Zitz machte bundesweit Schlagzeilen. Nachdem der Fall vor Gericht kam, konnten sich beide Parteien nun einigen. Der Züchter muss sich von zwei Hähnen trennen. Am Wochenende gilt zudem teilweise Ausgangssperre.

Der Konflikt wurde bei einem Ortstermin mit Hilfe eines Vermittlers außergerichtlich geklärt, wie der rbb am Montag erfuhr. Der Geflügelzüchter darf künftig nur noch sechs statt acht Hähne halten. Außerdem muss er sie am Wochenende zwischen 13 und 15 Uhr einsperren.

Prozess um Hahnenschreie in Brandenburg

Eine Familie aus der Nachbarschaft des Züchters war wegen Lärmbelästigung vor Gericht gezogen. Der Prozess Anfang Mai hatte bundesweit Schlagzeilen gemacht. Die Klägerseite wollte erreichen, dass die Tiere eine Lautstärke von 55 Dezibel - das ist in etwa so laut wie ein normales Gespräch - nicht überschreiten und sich höchstens zwei Gockel im Freien aufhalten.

Zum Prozessauftakt am 9. Mai forderte das Gericht erst einmal genauere Informationen von Züchter und Kläger. Der Kläger sollte nachweisen, wie viele Tiere sich in den vergangenen Monaten zu bestimmten Zeiten auf dem Gelände frei aufgehalten haben. Der Züchter sollte hingegen belegen, dass von den Hähnen kein unzumutbarer Lärm ausgeht und dass das Krähen seiner Hähne ortsüblich ist. In einem Beschluss ging das Amtsgericht "nach vorläufiger Rechtsauffassung" davon aus, dass vom Hof des Züchters zumindest zeitweilig eine wesentliche Beeinträchtigung des gegenüberliegenden Grundstücks des Klägers ausgeht.

Nach Angaben des örtlichen, 1981 gegründeten Geflügelzüchtervereins gibt es in dem 300-Seelen-Dorf mehr als 140 Hähne. Seit 35 Jahren wird hier auch jährlich ein Hahnenschrei-Wettbewerb durchgeführt.