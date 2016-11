Für Astrologen ist er ja eher ein Medienhype. Trotzdem haben am Montag viele Menschen erwartungsvoll den Blick gen Himmel gerichtet. Während vielerorts in Deutschland dichte Wolken für Enttäuschung gesorgt haben dürften, war die Sicht auf den Supervollmond in Berlin und Teilen Brandenburgs recht: super.

Schon seit Sonntagabend beobachten Spaziergänger in vielen Regionen Deutschlands je nach Sicht einen besonders groß und hell wirkenden Mond. Am Montagnachmittag war es dann soweit: Exakt um 14:52 Uhr trat der Erdtrabant in die Vollmondphase ein.

Seitdem blicken Himmelsgucker auch in Berlin und Brandenburg in die Wolken. Im Vergleich zum Rest Deutschlands haben die Berliner relativ freie Sicht auf den so genannten Supermond. Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach ist der Vollmond auch noch in der Südhälfte Brandenburgs, in Sachsen, in einigen Teilen Thüringens, Bayerns und Baden-Württembergs am besten zu sehen.

In den anderen Regionen Deutschlands war vom Supermond am Montagabend nicht viel zu sehen. Wolken oder weiter im Süden auch Hochnebel verdeckten das Himmelsschauspiel, wie Andreas Wirtz vom DWD in Offenbach sagte. Die Aussicht für die Nacht zu Dienstag ist laut Vorhersage auch nicht besser: Dicke Regenwolken ziehen von Nordwesten über ganz Deutschland. Nur in der Lausitz sowie im Südosten Bayerns soll der Mond noch am längsten zu sehen sein, hieß es. Das zog im Netz auch ein bisschen Neid auf sich: