Interview | Mond kommt Erde besonders nahe - Der Supermond geht am Montag auf

13.11.16 | 17:06 Uhr

Es soll ein Himmelsspektakel werden: Montagnacht wird ein sogenannter Supervollmond zu sehen sein, der größte seit 70 Jahren. Um das zu erkennen, braucht es aber ein sehr geübtes Auge, sagt Monika Staesche vom Berliner Planteraium am Insulaner.



Am 14. November tritt der Mond exakt um 14:52 Uhr in die Vollmondphase ein. Drei Stunden zuvor kommt er mit nur 356.509 Kilometern Distanz in extreme Erdnähe. Wenn dann in Deutschland je nach Region die Sonne zwischen 16 und 17 Uhr untergehen wird, wird der Riesenmond bei wolkenlosem Himmel sichtbar. Über den Supervollmond haben wir mit Monika Staesche von der Stiftung Planetarium Berlin, Leiterin des Planetariums am Insulaner, gesprochen.

Frau Staesche, lohnt es sich wirklich, am Montagabend nach dem versprochenen Supervollmond Ausschau zu halten?

Die Wenigsten, die am Montag einfach nach oben schauen, werden irgendeinen Unterschied zu einem Vollmond davor erkennen. Es ist ein wenig ein Medienhype. Im Verhältnis ist es nämlich nur in etwa ein Unterschied wie zwischen einem Ein-Euro-Stück und einem Zwei-Euro-Stück. Aber so ein Vollmond ist von der Stimmung her durchaus immer sehr schön, wenn wir klaren Himmel haben. Und da wir momentan Winter haben, steht der Vollmond am Montag auch richtig schön hoch. Aber ob man nun wirklich erkennen kann, dass er größer und heller ist als sonst? Ich würde sagen: nein.

Aber theoretisch ist der Mond ja wirklich größer zu sehen. Wie kommt das?

Er ist einfach näher an der Erde dran. Der Mond hat ja eine sehr stark in die Länge gezogene Umlaufbahn - also eher ein Ei als ein Kreis. Dementsprechend ist er mal weiter weg und mal näher dran. Es kann passieren, dass der Vollmond und das Näher-dran-sein zusammenfallen. Dann erscheint der Vollmond natürlich ein Stückchen größer als sonst. Aber wie schon gesagt, es fehlt den Menschen ein wenig der Vergleich. Auch wenn es ein ausgesprochen naher Vollmond ist, bekommt man kaum etwas davon mit.

Er wird auch keine Einfärbung haben wie zuletzt im Sommer der "Erdbeermond"?

Nein. Die Einfärbung des Mondes hat immer etwas mit der Erdatmosphäre zu tun: Wenn der Mond dicht am Horizont ist, bekommt er eine rötliche oder orangene Färbung. Das liegt einfach daran, dass am Horizont das Licht durch dickere Luftschichten muss und das kann das rote Licht am besten. Das sehen wir auch beim Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Da der Vollmond im Sommer recht niedrig steht, kann er unter Umständen rötlich wirken. Diesmal wird der Mond eher strahlend weiß leuchten, weil er eben richtig schön hoch steigt. Immer vorausgesetzt, es sind keine Wolken davor.

Es hilft auch nichts, wenn man aus der Stadt heraus fährt, um weniger störendes Licht um sich herum zu haben?

Nein, das hilft nicht. Es ist eine rein optische Angelegenheit. Nur wenn man den letzten Vollmond fotografiert hätte und ihn mit den gleichen Kameraeinstellungen vom gleichen Standort am Montag wieder fotografierte, dann würde man durchaus einen kleinen Unterschied feststellen.

Ab wann lohnt es sich am Montag denn nachzuschauen, ob der Vollmond nun super ist oder nicht?

Vollmond heißt ja, dass der Mond der Sonne genau gegenüber steht. Das heißt, wenn die Sonne in Richtung Südwesten verschwindet, geht der Vollmond im Nordosten auf.

Das heißt, der Mond ist am Montag ab 17, 18 Uhr herum gut zu sehen?

Ja, dann steht er auf jeden Fall auch schon ein wenig höher. Denn gerade in Berlin ist es ja zu früher Uhrzeit meist so, dass Häuser oder Bäume dazwischen sind.

Wird es das Phänomen eines so nahen Vollmonds denn demnächst einmal wieder geben?

Es geht sogar noch ein Stückchen näher. Bis dahin haben wir allerdings noch ein bisschen Zeit. Am 6. Dezember 2052 wird der Vollmond dann noch einmal 80 Kilometer näher an uns dran sein als jetzt am Montag.

Wird man das denn dann mit dem bloßen Auge ausmachen können?

80 Kilometer Nähe bei einer Entfernung von etwa 385.000 Kilometer werden kaum etwas an der sichtbaren Größe ausmachen. Man muss sich einfach deutlich machen, wie weit der Mond weg ist. Wenn er dann nochmal 80 Kilometer näher an der Erde dran ist, können wir das zwar messen, aber nicht sehen.

Wann gibt’s denn in der nächsten Zeit am Himmel etwas zu sehen? Es ist ja momentan auch Sternschnuppen-Zeit, oder?

Ja, momentan haben wir die so genannten Leoniden. Der Höhepunkt hierfür ist so um den 17. November herum. Doch da das drei Tage nach dem Vollmond ist, und der Mond dann eher in die zweite Nachthälfte wandert und auch gegen Morgen noch am Himmel steht – und das ist genau die Zeit, zu der man am besten Sternschnuppen beobachten kann – wird man hiervon auch nicht viel sehen können. Da haben wir Pech.

Das heißt der kaum auszumachende Supermond vermasselt uns die Sache mit den Sternschnuppen?