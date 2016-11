Sie scheitern bereits am Cottbuser Postkutscher? Am Tag des Zungenbrechers haben wir einmal über die Landes- und Sprachgrenzen hinausgeschaut. Und festgestellt, dass es bösartigere Idiome als das Deutsche gibt. Von Matthias Pohl

Zungenbrecher sind auch in anderen Ländern bekannt. In der Heimat Shakespeares heißen sie "tongue twister". Ein Beispiel:

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Oder als Übung für das englische "th":

The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday

And for runaways:

Six sick hicks nick six slick bricks with picks and sticks