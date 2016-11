Interview mit Tatort-Redakteurin Schröder-Zebralla - "Berlin ist der dritte Hauptdarsteller"

11.11.16 | 10:35 Uhr

Josephine Schröder-Zebralla ist seit 1998 für die SFB- beziehungsweise rbb-Tatorte verantwortlich. Im Interview mit rbb|24 verrät sie, wie die Berliner Ermittler Karow und Rubin entwickelt wurden und wie es mit dem Tatort weitergeht.

rbb|24: Seit dem vergangenen Jahr sind Nina Rubin (Meret Becker) und Robert Karow (Mark Waschke) die neuen Berliner Tatort-Ermittler. Wie wurden die Figuren entwickelt?

Schröder-Zebralla: Wir wollten zwei typische Vertreter für Berlin finden. Einen Mann und eine Frau - jemanden aus dem Westen und jemanden aus dem Osten. Nina Rubin steht als Frau mit beiden Beinen im Leben, ist verheiratet hat Familie, kommt aus einem Männer-orientierten Haushalt, ihre Mutter ist früh gestorben, der Vater arbeitet in einem Boxclub. Sie ist also ein bisschen rauer aufgewachsen. Robert Karow dagegen hat ein Jura-Studium, ist feingeistig, superschnell und intelligent. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, ist ein leicht ungeduldiger Typ, weil er immer alles schneller spürt und weiß als andere Menschen und dadurch auch etwas soziopathisch angehaucht ist.



In der Presse wurde getitelt "Erster schwuler Tatort-Kommissar" ...

Tatort Berlin 1000 mal Tatort - auch aus Berlin - Als Kasulke noch ermittelte Am Sonntag wird die 1000. Tatort-Folge ausgestrahlt: Sie heißt "Taxi nach Leipzig", genau wie die erste Folge aus dem Jahr 1970. Berlin ist seit 1971 fester Bestandteil der Kult-Krimireihe. Die Ermittler trugen Namen wie Erwin Kasulke und Ernst Roiter. Von Matthias Pohl



Robert Karow lebt seine Sexualität ohne das Bedürfnis, sie benennen zu müssen. Alles kann sein, nichts muss. Wie seine Umwelt darauf reagiert, tut für ihn nichts zur Sache.

Welches Bild zeichnet der Berliner Tatort von der Hauptstadt?

Wir wollen den rauen und dunklen Charme der Stadt erzählen. Und wir haben Berlin als dritten Hauptdarsteller in unser Konzept aufgenommen. Wir haben Karow, Rubin und Berlin, als Ort für Seelenlandschaften. Das heißt, wir versuchen besondere Orte zu zeigen, in besondere Milieus zu gehen und dadurch kommen auch so interessante Drehorte wie zum Beispiel der Plänterwald oder der BER, die Baustelle vom Stadtschloss oder eine Indoor-Müllverbrennungsanlage zustande.

Wenn man auf die Berliner Tatort-Kommissare schaut - da waren recht unterschiedliche Typen dabei von Günter Lamprecht über Winfried Glatzeder bis Dominic Raacke. Wie sehen Sie die Entwicklung?



Lamprecht war damals eine fast literarische Figur, orientiert an Franz Biberkopf, den er in "Berlin Alexanderplatz" gespielt hat. Glatzeder war der Kommissar der Wendezeit, ein Schauspieler aus dem ehemaligen Osten. Raacke und Aljinovic wiederum waren die Achtziger-Jahre-Jungs, die mit tollen Autos herumfuhren und Rock'n'Roll hörten. Mittlerweile ist der Tatort in so etwas wie eine postmoderne Phase eingetreten.



So wie die Rolle der Nina Rubin angelegt ist - hätte das überhaupt jemand anderes spielen können als Meret Becker?



Wir haben tatsächlich sehr schnell an Meret Becker gedacht, weil wir ihren Tonfall mochten und diesen Mutterwitz. Auch Mark Waschke hat uns schnell überzeugt. Er ist so ein Typ moderner Mann - so wie er aussieht und welche Rollen er an der Schaubühne gespielt hat. Und dann fanden wir, dass die beiden auch ein gutes gegensätzliches Paar bilden.

Und wie geht es weiter mit den beiden?