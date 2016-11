Wie die Polizei erklärte, verlor der 46-jährige Fahrer des Lasters am frühen Mittwochmorgen am Theodor-Heuss Platz beim Abbiegen in die Reichsstraße die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sattelzug riss zunächst eine Ampel um, fuhr dann einen Bogen und kam erst an einer Hauswand zum Stehen. Diese wurde jedoch nur leicht beschädigt.



Der Fahrer kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Er soll nach ersten Erkenntnissen aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über das fahrzeug verloren haben.