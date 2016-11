Im Jahr 2016, nach 33 Jahren und einer sagenhaften Karriere, ist Thomas Häßler nun in seine Heimatstadt Berlin zurückgekehrt - als Trainer des Berliner Bezirksligisten "Club Italia 80". Bei dem traditionsreichen Club, der einst von italienischen Gastarbeitern gegründet wurde, soll der Welt- und Europameister dabei helfen, "dass unser Team in acht bis zehn Jahren in der Dritten Liga spielt", so Sportdirektor Eric Meissner (rechts neben Häßler).