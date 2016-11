Im Berliner Tierpark wollen Pfleger in den kommenden Tagen erstmals das vor rund zwei Wochen geborene Eisbären-Baby aus nächster Nähe beobachten.



Der erste Besuch in der Wurfbox solle "Mitte oder Ende nächster Woche" erfolgen, kündigte Tierpark-Sprecherin Christiane Reiss am Samstag. Dabei werde sehr behutsam vorgegangen. Sollten Mutter Tonja oder das Jungtier nervös reagieren, würden sie noch länger in Ruhe gelassen, so Reiss.