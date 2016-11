"Gault Millau" verteilt Punkte in der Region - Tim Raue ist wieder Berlins Spitzenkoch

14.11.16 | 20:44 Uhr

Avocado mit Mandelmilcheis und Petersiliendressing überzeugte die Tester des französischen Restaurantführers: Wieder mal wurde Tim Raue zu Berlins Spitzenkoch gewählt. Als einziger erhielt er 19 von 20 Punkten. Auch drei Brandenburger Köche schafften es in die Küchenspitze.



Berlins bester Koch ist nach Einschätzung des französischen Restaurantführers "GaultMillau" erneut Tim Raue. "Der international bekannteste Koch in der Hauptstadt geht derzeit mit so viel Elan und kreativer Energie ans Werk wie kein anderer in Deutschland", hieß es am Montag in einer Mitteilung zum Erscheinen der Deutschlandausgabe 2017. Der 42-jährige Raue erhielt von den Kritikern als einziger Berliner Koch 19 von 20 möglichen Punkten.

Der gebürtige Kreuzberger zählt damit für den "GaultMillau" zu den 13 besten Köchen Deutschlands. Als typisches Gericht Raues beschrieben die Tester eine "bescheiden klingende Avocado mit Mandelmilcheis und -baiser, Petersiliendressing und Pomelo". Dabei würden unter anderem Schärfe, Bitterkeit und Süße vereint - für die Kritiker ein "perfekter Gang".

Insgesamt fünf Top-Köche aus Berlin

Im bundesweiten Ländervergleich steht Berlin mit 5 von 36 "GaultMillau"-Topköchen auf dem dritten Rang hinter Bayern (7) und Rheinland-Pfalz (6). Den gemeinsamen zweiten Platz in Berlin hinter Tim Raue belegen vier Köche mit je 18 Punkten. Neu in der Küchenspitze sehen die Tester Marco Müller von der "Rutz-Wein-Bar" in Berlin-Mitte. Ihn würdigt der "GaultMillau" als "stilistisch ganz eigenständigen", ehrgeizigen Tüftler. Seine moderne und betont regionale Küche sei "ganz frei von Marotten und Dekogemüse".

Mit ihm teilen sich den zweiten Platz Daniel Achilles vom Restaurant "Reinstoff" in Mitte, Hendrik Otto vom "Lorenz Adlon Esszimmer" am Brandenburger Tor und Michael Kempf vom "Facil" im Hotel "Mandala" am Potsdamer Platz. Über Achilles heißt es im Gourmetführer: Kein Gericht erinnere an irgend etwas, "das man anderswo schon gegessen hätte". Ein weiterer Aufsteiger neben Marco Müller ist für die Tester Matthias Gleiß vom Kreuzberger "Volt", der 17 Punkte für sich verbuchte.

Von 0 auf 15 Punkte

Lob erhielten auch zwei Neueröffnungen in Mitte: Auf Anhieb 15 Punkte erkochte Christopher Kümper von der Weinbar "Schwein", den die Tester ausdrücklich als jungen Küchenchef würdigen. Er liegt gleichauf mit Andreas Rieger vom "Eisnunternull" - der laut Mitteilung "ambitioniertesten und kulinarisch herausfordernsten Neueröffnung der vergangenen Jahre an der Spree". Auf die Teller kämen lokale Produkte, etwa in fermentierter oder getrockneter Form - "regelrecht intellektuelle Kompositionen", befinden die Tester. Die Zubereitung regionaler Delikatessen begrüßen die Kritiker als bundesweiten Trend. Kritisch sehen sie, dass bestimmte Trends, wie diverse Rüben und Pickle-Gemüse, überall auf Speisekarten stünden.

Punkte auch für drei Brandenburger Köche