Tote Frau auf Hof in Berlin-Mitte entdeckt

In der Nacht zu Mittwoch ist auf dem Hof eines Hauses in Berlin-Mitte eine tote Frau entdeckt worden. Sie ist bisher noch nicht identifiziert. Auch wie die Frau ums Leben kam, ist nach Angaben der Polizei noch ungeklärt. Ein Fremdverschulden könne aber ausgeschlossen werden. Die Todesursache muss in solchen Fällen durch eine Obduktion geklärt werden. Dies kann erfahrungsgemäß aber noch einige Tage dauern.

Die Feuerwehr wurde kurz vior 23 Uhr alarmiert und hatte noch Wiederbelebungsversuche unternommen. Die blieben aber nach Angaben der Leitstelle erfolglos. In dem Gebäude in der Köpenicker Straße befinden sich ein autonomes Wohnprojekt und ein Kulturzentrum. Ob die Frau dort wohnte oder zu Besuch war, ist noch ungeklärt.