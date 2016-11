Ein 70-Jähriger hat in einem Berliner Altenwohnheim seinen ein Jahr jüngeren Lebenspartner getötet. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, hat der Mann die Tat gestanden. Als Motiv gab er die fortschreitende schwere Erkrankung seines 69-jährigen Partners an. Diese Situation habe ihn zunehmend belastet.

Mitarbeiter des Senioren-Wohnheims im Berliner Ortsteil Wilmersdorf hatten den Toten am Donnerstag in seiner Wohnung entdeckt. In einem anderen Zimmer wurde der 70-Jährige gefunden, der nach der Einnahme einer größeren Menge von Medikamenten zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr bestand bei ihm jedoch nicht, hieß es.

Aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts wurde der Tote obduziert. Diese ergab, dass das Opfer an Ersticken und Gewaltanwendung gegen den Oberkörper gestorben ist. Daraufhin wurde der Lebenspartner festgenommen. Nach seinem Geständnis wurde gegen ihn Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.