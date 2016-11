Wenig Regen, viel Sonne und relativ warm - so zeigte sich der Herbst in Berlin und Brandenburg in diesem Jahr. In keinem anderen Bundesland hat es in diesem Herbst so wenig geregnet wie in der Hauptstadt. Mit gerade einmal 100 Litern pro Quadratmeter ist Berlin die trockenste Region Deutschlands, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in seiner Herbstbilanz mit. Brandenburg liegt bei der Regenmenge mit 110 Litern pro Quadratmeter nur knapp vor der Hauptstadt. Im Bundesdurchschnitt regnete es im Herbst 155 Liter pro Quadratmeter.



Bei der Sonnenscheindauer liegt Berlin denmach mit 360 Stunden bundesweit auf Platz zwei nach Bayern. Direkt danach kommt Brandenburg mit 350 Stunden. Die Durchschnittstemperatur lag in der Hauptstadt bei 10,3 Grad, in Brandenburg bei 10 Grad.

Damit liegen Berlin und Brandenburg im gesamtdeutschen Herbsttrend, der sich insgesamt zu trocken, warm und sonnenscheinreich zeigte. Das lag vor allem am hochsommerlichen September, auf den dann ein relativ kühler Oktober und ein wechselhafter November folgten.