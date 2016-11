GdP-Sprecher zu Überfällen auf Paketboten in Berlin - "Die Masche ist uns seit zwei Jahren bekannt"

24.11.16 | 16:43 Uhr

Der Paketdienst DHL Express lehnt in bestimmten Fällen Lieferungen in Berliner Problemkieze ab, weil es dort wiederholt zu Überfällen kam. Gibt es in Berlin No-Go-Areas? Ein Gespräch mit Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.

rbb|24: Herr Jendro, im Soldiner Kiez in Berlin-Gesundbrunnen hat es mehrfach Übergriffe auf Paketboten gegeben. DHL Express bestätigte uns, dass in Einzelfällen keine Sendungen mehr in bestimmte Kieze ausgeliefert werden. Was wissen Sie darüber?

Jendro: Die Masche ist uns bereits seit zwei Jahren bekannt. Das ist ein Phänomen, das immer zur Weihnachtszeit auftaucht. Es sind hauptsächlich Straftäter aus dem südosteuropäischen Raum, die dann bei DHL Express Pakete bestellen - meistens Technik-Lieferungen wie Handys. Sie werden zu einer bestimmten Zeit zu einer bestimmten Adresse bestellt, wo sie den Paketboten abpassen. Bestellt wird auf einen Namen, der nicht auf dem Klingelschild steht. Wenn der Paketbote das Paket nicht hergeben will, wird auch schon mal ein Messer gezogen.

Was kann die Polizei tun?

Wir haben durchaus schon Paketboten etwas genauer beobachtet, die sich zuvor an uns gewandt hatten. Es ist aber relativ schwer, wenn es in die Hauseingänge reingeht, und wir können ja auch nicht die ganze Stadt überwachen. Aus unserer Sicht macht die Entscheidung von DHL schon Sinn. Wir können es auch gar nicht anders bewerkstelligen.

Was wissen Sie noch über das Vorgehen der Täter?

Das ist ein Kiezproblem. Aber nicht nur im Soldiner Kiez, es gibt auch andere. Das kann auch in Neukölln sein oder in Friedrichshain. Diese Straftäter nutzen gerne Kieze, in denen sie selbst vielleicht gar nicht wohnen. DHL hat ja auch gesagt, es betrifft nicht nur Wedding.

Ist der Soldiner Kiez, wo sich einige derartige Fälle ereignet haben, eine No-Go-Area?

No-Go-Areas gibt es nicht. Es gibt Bereiche - das gilt aber berlinweit - wo wir vielleicht mal mit einem Funkwagen mehr reinfahren. Die Einsatzkonzeptionen beruhen auf Erfahrungen. Ich weiß, dass die Diskussion wieder etwas hochgekocht ist, weil es dort zwei Vorfälle gab vor nicht allzu langer Zeit.

Sie meinen die beiden Fälle, in denen Polizisten nach Personenkontrollen von mehreren Dutzend Menschen bedrängt wurden?

Richtig. Fakt ist aber auch, das sagen die Kollegen aus den Bereichen, dass es in den vergangenen Jahren durch Prävention und durch Gespräche dort sogar besser geworden ist. Wir müssten viel mehr präventiv agieren. Es ist natürlich klar - wenn wir eine Klientel haben, die vielleicht noch einen anderen kulturellen Hintergrund hat - dass man da auch besser kommunizieren muss. Wir haben hier gewisse demokratische Grundregeln, und da kann es nicht sein, dass 30 Leute Polizisten attackieren.

Ist die Hemmschwelle für Angriffe auf Polizisten gesunken?

Die Zahl der Angriffe auf Polizisten steigt seit Jahren, 2015 waren es über 7.000. Und das passiert nicht nur bei Demos und Großveranstaltungen, das kann bei jedem Einsatz passieren. Das hängt auch mit den Strafen zusammen: Wenn man einen Polizisten angreift, ist das häufig nur eine Ordnungswidrigkeit - das lädt nicht gerade dazu ein, Leute abzuschrecken.



Was fordern Sie konkret?

Wir bräuchten mehr Kontaktbereichsbeamte auf der Straße. Dafür brauchen wir aber definitiv mehr Personal. Wenn sich die Polizei von den Straßen zurückzieht, und man sie nur noch in Großeinsätzen wahrnimmt wie bei Demonstrationen, ist nicht so ein Vertrauen da, wie wenn ich immer mal wieder einen Polizisten in meinem Kiez rumspazieren sehe, mit dem ich vielleicht auch mal ins Gespräch komme.

Es gibt immer wieder Gerüchte, dass die Polizei sich in Berlin in bestimmte Straßen gar nicht mehr hineintraut ...

Wir gehen überall rein. Ich weiß, diesen Vorwurf gibt es immer wieder, auch dass wir in bestimmte Lokale nicht reingehen oder so, aber das könnten wir uns auch gar nicht erlauben. Wir trauen uns überall rein, aber natürlich gibt es verschiedene Gebiete wo man vielleicht anders agiert und wo man mit einer anderen Personenstärke hingeht, das gibt es natürlich - das wäre auch fahrlässig, wenn es nicht so wäre. Das Interview führte Matthias Pohl.