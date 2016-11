Damit einher geht die Abschaltung des bisherigen Standards DVB-T. Somit können Nutzer ohne entsprechendes Empfangsgerät dann kein Fernsehsignal mehr empfangen. DVB-T2 HD ist der Nachfolger des Antennenfernsehens DVB-T. Es bietet eine bessere Qualität (Full-HD) und mehr Programme (rund 40 in den Ballungsräumen).

Fernsehnutzer, die bisher über eine Zimmerantenne ihre Programme empfangen, müssen sich ab Ende März 2017 umstellen. Dann wird der Standard DVB-T2 eingeführt. In Berlin betrifft dies etwa 400.000 Nutzer, in Brandenburg etwa 70.000.

Im Rahmen einer ersten Stufe sind seit dem 31. Mai 2016 sechs Programme in ausgewählten Ballungsräumen über DVB-T2 HD bereits empfangbar. Für den Empfang sind geeignete Empfangsgeräte erforderlich. Das kann entweder eine Set-Top-Box sein, mit der "alte" Fernsehgeräte DVB-T2 HD-fähig gemacht werden, oder aber ein Fernseher der neueren Generation, der schon einDVB-T2 HD-Empfangsteil integriert hat. Orientierungshilfe ist dabei das DVB-T2 HD-Logo, das auf den entsprechenden Geräten angebracht ist.

Nach dem Umstieg sind die Programme der öffentlich-rechtlichen Sender in HD-Qualität zu empfangen. Die Privaten Sender haben angekündigt, ihre Angebote für einen gewissen Zeitraum ebenfalls kostenlos in HD zur Verfügung zu stellen, danach soll das HD-Angebot kostenpflichtig werden, so die Pläne. Derzeit ist dafür ein Preis von 69 Euro im Jahr vorgesehen.