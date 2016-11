170 Millionen to-go-Becher jährlich - Umwelthilfe fordert Mehrweg fürs Einweg

27.11.16 | 17:04 Uhr

Schier unglaubliche 170 Millionen Einwegbecher werden jedes Jahr in Berlin verbraucht, das sind rund 48 Becher pro Einwohner. Dass dagegen etwas getan werden muss, liegt auf der Hand. Aber: Wer ist dafür zuständig? Der Handel, die Politik oder die Verbraucher selbst?



Gegen den großen Verbrauch von Einwegbechern wird aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in Berlin noch zu wenig getan. Zwar würden mittlerweile viele große Kaffeehausketten das Auffüllen mitgebrachter Becher anbieten, sagte der DUH-Experte für Kreislaufwirtschaft, Thomas Fischer, der Nachrichtenagentur dpa. "Aber das wird den Kunden noch nicht attraktiv genug gemacht, es wird zu wenig beworben."



Optimal wäre aus Sicht der Umwelthilfe eine andere Lösung: ein einheitliches Mehrwegsystem. Mit dem Prinzip der Freiwilligkeit komme man nicht voran, sagte Fischer. "Der Handel steht in der Bringschuld." Mit einem Pfand-System könnten Kunden zum Beispiel einen Kaffee an der Tankstelle kaufen und den Becher später im Café um die Ecke wieder abgeben.



Auch die künftige Berliner Landesregierung hat sich die Einführung eines Mehrwegsystems für Becher "gemeinsam mit Handels- und Umweltverbänden" vorgenommen. Details im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag wurden aber zunächst nicht genannt.



Mehr zum Thema Kampf gegen Müll durch To-go-Becher - Nur mit Pfand auf die Hand Die Zahl ist gigantisch: An einem einzigen Tag landen in Berlin geschätzt fast eine halbe Million Pappbecher im Müll. Die Politik denkt über eine Steuer nach, zwei Berliner sind schon aktiv geworden. Von Franziska Ritter

Becher aus Bambus und Mais

Bislang tut sich vor allem auf lokaler Ebene etwas: Seit Mitte September gibt es die Initiative "Boodha - Just swap it", an der sich bisher etwas mehr als ein Dutzend Szene-Cafés in Kreuzberg und Neukölln beteiligen. Diese geben ihren Kaffee zum Mitnehmen in wiederverwendbaren Pfand-Bechern aus Bambus und Mais aus. Die Pilotphase läuft bis Ende November und wird wohl verlängert: Es kämen ständig neue Cafés hinzu, hieß es auf Anfrage. "Eigentlich ist kein Ende in Sicht."



Auch in den Mensen und Cafés des Studentenwerks heißt das Credo schon länger "Porzellan statt Pappe". Wer sein Getränk im Einwegbecher bestellt, bezahlt 10 Cent Zuschlag. Wer sich eine eigene Tasse befüllen lässt, spart jedes Mal 5 Cent - und schont die Umwelt.



Die Berliner Umweltverwaltung schätzt das Aufkommen an Coffee-to-go-Bechern in Berlin auf rund 170 Millionen Stück pro Jahr - pro Kopf verbraucht damit jeder Berliner jährlich mehr als 48 Becher. Die Folge: 2.400 Tonnen Abfall, so die Verwaltung.



In Freiburg stellt seit Kurzem die Stadtreinigung Mehrwegbecher gegen Pfand zur Verfügung. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) setzt laut "Ruhr Nachrichten" auf Nachahmer - allerdings auf freiwilliger Basis.

Die Becherflut - Geschätzt 170 Millionen Becher werden pro Jahr in Berlin konsumiert, das macht 460.000 Becher am Tag - Durchschnittlich verbraucht ein Mensch in Berlin damit 49 Wegwerf-Becher jährlich. - 85 Prozent der Berliner finden, dass to-go-Becher die Stadt verschmutzen. - 75 Prozent fordern, dass Einwegbecher extra kosten sollen. - Die Lebensdauer eines to-go-Bechers beträgt nur 15 Minuten. - Für die Herstellung der in Deutschland pro Jahr verbrauchten Becher werden etwa 43.000 Bäume gefällt Quelle: Deutsche Umwelthilfe